Трамп заявил об урегулировании восьми конфликтов

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулировал восемь конфликтов и еще одному он тоже положит конец. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы остановили восемь войн, восемь войн, и у нас осталась еще одна, как вы, вероятно, знаете, - и она тоже будет остановлена», — сказал Трамп на завтраке с сенаторами.

До этого в интервью агентству вице-президент вашингтонского «Евразия-центра» Эрл Расмуссен обратил внимание, что президент США Дональд Трамп хоть и урегулировал некоторые конфликты, но в то же время разжег и другие. По его словам, при новом президенте США трения между Израилем и Палестиной стали только сильнее, отношения Израиля с Ираном тоже сильно ухудшились. Кроме того, американскому лидеру пока так и не удалось урегулировать главный конфликт — украинский.

3 ноября президент Трамп принес с собой на интервью CBS News распечатку со страницы Госдепартамента в соцсети Х, в которой говорилось, что за восемь месяцев он завершил восемь войн. Тогда же он признался, что изначально думал быстро урегулировать украинский конфликт из-за «хороших отношений» с президентом России Владимиром Путиным. Однако он ошибался, но выразил уверенность, что сможет этого достичь за пару месяцев.

Ранее Трамп сделал заявление об урегулировании украинского конфликта.