Мирошник оценил снятие флага Украины со здания парламента Чехии

Мирошник: снятие флага Украины в Чехии говорит об ощутимом изменении отношений
Илья Питалев/РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале оценил снятие флага Украины в Праге со здания парламента.

«Отношение Чехии к Украине ощутимо изменилось. Украинский флаг с парламента сняли, вопрос о прекращении соцвыплат украинским беженцам поставили», — заявил дипломат.

Мирошник напомнил, что в стране недавно подняли вопрос о прекращении социальных выплат украинским беженцам. По его словам, предыдущие годы власти Чехии оказывали «истеричную поддержку» режима президента Украины Владимира Зеленского.

До этого спикер парламента Чехии Томио Окамура распорядился снять висевший на здании три года украинский флаг. Он объяснил, что Чешская Республика должна находиться на первом месте.

В октябре депутат парламента Эстонии Варро Вооглайд внес на рассмотрение законопроект, который предполагает сократить время размещения флагов иностранных государств и сексуальных меньшинств на правительственных зданиях.

Ранее сообщалось, что Чехия может сократить военную поддержку Украины.

