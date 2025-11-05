На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Чехия может сократить военную поддержку Украины

Депутат Турек: новый кабмин Чехии может сократить военную поддержку Украины
close
Depositphotos

Чехия, которая была одним из самых верных союзников Украины, может сократить свою поддержку Киева с приходом к власти нового правительства, сформированного предполагаемым премьер-министром Андреем Бабишем. Об этом заявил экс-депутат Европарламента (ЕП) от фракции «Патриоты» Филип Турек в интервью газете Politico.

«Новое правительство будет придерживаться обязательств перед НАТО и международного права. Но это сделает приоритетными дипломатические усилия по прекращению войны на Украине и снижению рисков конфликта в Европе, переключив внимание с военной помощи, финансируемой из государственного бюджета, на гуманитарную поддержку и сосредоточив внимание на потребностях Чехии в области безопасности», — сказал Турек, которого считают кандидатом на пост главы МИД страны.

По словам политика, в отношении Москвы никаких немедленных изменений не планируется, но «более широкий акцент на суверенитете и невмешательстве предполагает осторожный подход, основанный на учете интересов».

Приоритетом, заявил он, будет «предотвращение эскалации, которая может поставить под угрозу энергетическую безопасность или экономическую стабильность Чехии».

3 ноября чешские партии ANO, SPD и Motorist, набравшие большую часть голосов на прошедших в начале октября парламентских выборах, сформировали правительственную коалицию.

Ранее Вучич заявил о возобновлении Сербией экспорта боеприпасов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами