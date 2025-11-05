Чехия может сократить военную поддержку Украины

Чехия, которая была одним из самых верных союзников Украины, может сократить свою поддержку Киева с приходом к власти нового правительства, сформированного предполагаемым премьер-министром Андреем Бабишем. Об этом заявил экс-депутат Европарламента (ЕП) от фракции «Патриоты» Филип Турек в интервью газете Politico.

«Новое правительство будет придерживаться обязательств перед НАТО и международного права. Но это сделает приоритетными дипломатические усилия по прекращению войны на Украине и снижению рисков конфликта в Европе, переключив внимание с военной помощи, финансируемой из государственного бюджета, на гуманитарную поддержку и сосредоточив внимание на потребностях Чехии в области безопасности», — сказал Турек, которого считают кандидатом на пост главы МИД страны.

По словам политика, в отношении Москвы никаких немедленных изменений не планируется, но «более широкий акцент на суверенитете и невмешательстве предполагает осторожный подход, основанный на учете интересов».

Приоритетом, заявил он, будет «предотвращение эскалации, которая может поставить под угрозу энергетическую безопасность или экономическую стабильность Чехии».

3 ноября чешские партии ANO, SPD и Motorist, набравшие большую часть голосов на прошедших в начале октября парламентских выборах, сформировали правительственную коалицию.

