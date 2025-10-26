В Эстонии предложили сократить использование иностранных флагов на госзданиях

Депутат парламента Эстонии Варро Вооглайд внес на рассмотрение законопроект, который предполагает сократить время размещения флагов иностранных государств и сексуальных меньшинств на правительственных зданиях. Об этом сообщает ERR.

В публикации отмечается, что Вооглайд внес законопроект совместно с семью коллегами. Целью инициативы является обеспечение достоинства и особого статуса эстонского флага на государственных зданиях.

Согласно предложению, флаги других стран или международных организаций на госзданиях можно будет поднимать только в протокольных целях, а не постоянно, как это делают сейчас. Также законопроект предполагает, что будет запрещено поднимать флаги «с идеологическим посланием» или публично демонстрировать другие символы «с идеологическим содержанием».

До этого сообщалось, что эстонская почтовая компания Omniva объявила о прекращении обслуживания клиентов на русском языке. Согласно заявлению пресс-службы компании с 1 ноября служба поддержки, веб-сайт, система самообслуживания, мобильное приложение и постаматы Omniva будут доступны исключительно на эстонском и английском языках.

Ранее Эстония продлила запрет на полеты вдоль границ с РФ и Латвией.