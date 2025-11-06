На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия прекратила одно соглашение с Литвой

МИД: соглашение России и Литвы о взаимной защите капиталовложений прекращено
Россия и Литва прекратили соглашение о взаимной защите капиталовложений. Об этом сказано в сообщении министерства иностранных дел РФ, размещенном на официальном портале правовой информации.

«15 октября 2025 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Литовской Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений, подписанного в Москве 29 июня 1999 года», — заявили в МИД.

26 октября президент Литвы Гитанас Науседа предложил надолго закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит в Калининград. Подобная идея возникла из-за участившихся случаев нарушения воздушного пространства республики метеозондами, которые якобы используются для контрабанды белорусских сигарет. В Вильнюсе утверждают, что эти воздушные шары угрожают гражданской авиации, а инциденты с ними приводят к финансовым потерям из-за закрытия аэропортов.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль ознакомился с высказываниями литовского лидера. По его словам, руководство России продолжит обеспечивать бесперебойные коммуникации с Калининградом.

Ранее в Госдуме заявили, что Прибалтика должна войти в состав России.

