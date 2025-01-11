В Госдуме заявили, что Прибалтика должна войти в состав России

Все страны Прибалтики должны находиться в составе России. Об этом РИА Новости заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя слова президента Литвы Гитанаса Науседы о Калининграде.

«Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика, скорее, должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильна — нынешний Вильнюс — который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи», — сказал парламентарий.

Журавлев добавил, что Россия будет защищать свои территории. По его словам, армия Литвы является одной из слабейших в мире, в связи с чем Вильнюс «не протянет и суток» в случае военного противостояния с РФ. Также страну ждет «печальная участь», если за нее вступятся все страны НАТО, подчеркнул депутат.

Накануне Науседа заявил о претензиях на Калининградскую область. Он назвал Калининград исторически литовским городом, который, по его мнению, должен носить название Караляучюс.

Ранее Захарова назвала президента Литвы «картонной дурилкой» из-за слов о Калининграде.