Бывший генсек НАТО предрек вечную войну на Украине

На Украине может начаться «вечная война», если Европа не поменяет своего подхода к поддержке ВСУ. Об этом газете The Guardian заявил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

«Если мы не внесем серьезных изменений в свою стратегию, то рискуем оказаться в ситуации вечной войны», — подчеркнул он.

В этой связи Расмуссен предложил создать «воздушный щит» над Украиной и ввести в страну европейские войска до прекращения огня.

6 ноября генсек Североатлантического альянса Марк Рютте призвал союзников по НАТО готовиться к длительной конфронтации с Россией, поскольку она якобы является «главной дестабилизирующей силой» в мире и Европе.

В ответ на его заявление официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от генсека альянса опубликовать список «глобальных правил», которые, по его мнению, нарушили Россия, Китай и КНДР.

Ранее Песков призвал НАТО прислушаться к позиции Путина.