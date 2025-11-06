На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший генсек НАТО предрек вечную войну на Украине

Экс-генсек НАТО Расмуссен: Украину ждет вечная война, если ЕС не изменит планы
Станислав Красильников/РИА Новости

На Украине может начаться «вечная война», если Европа не поменяет своего подхода к поддержке ВСУ. Об этом газете The Guardian заявил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

«Если мы не внесем серьезных изменений в свою стратегию, то рискуем оказаться в ситуации вечной войны», — подчеркнул он.

В этой связи Расмуссен предложил создать «воздушный щит» над Украиной и ввести в страну европейские войска до прекращения огня.

6 ноября генсек Североатлантического альянса Марк Рютте призвал союзников по НАТО готовиться к длительной конфронтации с Россией, поскольку она якобы является «главной дестабилизирующей силой» в мире и Европе.

В ответ на его заявление официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от генсека альянса опубликовать список «глобальных правил», которые, по его мнению, нарушили Россия, Китай и КНДР.

Ранее Песков призвал НАТО прислушаться к позиции Путина.

