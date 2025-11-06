Путин призвал к взаимодействию стран и народов на основе равноправия

Путин: РФ выступает за взаимодействие стран и народов на основе равноправия

Москва выступает за взаимодействие государств и народов на основе равноправия и соблюдения интересов друг друга. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в Самаре.

«Россия, как и большинство государств планеты, выступает за взаимодействие стран и народов на основе равноправия, неукоснительного соблюдения интересов друг друга, уважения национальных культур», — подчеркнул российский лидер.

5 ноября президент провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. В ходе встречи Путин потребовал от министерства обороны, внешнеполитического ведомства, гражданских ведомств и специальных служб внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия.

Российский лидер подчеркнул, что РФ соблюдает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и не планирует его нарушать. Однако страна готова принять ответные меры, если другие участники соглашения возобновят проведение испытаний.

