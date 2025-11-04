Силуанов заявил о практически полном переходе на расчеты в нацвалютах с КНР

Россия и Китай практически полностью перешли на расчеты в национальных валютах. Об этом на 11-м Российско-Китайском финансовом диалоге в Пекине заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.

По словам министра, сейчас 99,1% расчетов между странами происходят в юанях и рублях, и, несмотря на сдерживание двух экономик странами Запада, внешнеторговый оборот РФ и КНР продолжает расти. Силуанов напомнил, что в 2024 году объем двусторонней торговли достиг рекордных $245 млрд долларов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее посетил Китай с двухдневным визитом. В рамках него он встретился со своим китайским коллегой Ли Цяном, а также председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам переговоров РФ и КНР подписали совместные документы — в том числе в сфере сельского хозяйства и транспорта, говорится в коммюнике. Кроме того, страны договорились углублять гуманитарные связи, содействовать сохранению мира и стабильности в Арктике, поддерживать проекты по созданию лунной станции и координации миссий по исследованию Луны, учредить Экспертный совет по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, продолжать работу над координацией проектов Большого Евразийского партнерства и инициативы «Один пояс, один путь», совместно бороться с ревизией итогов Второй мировой войны и фальсификацией ее истории и предпринимать все возможные усилия для взаимопомощи в борьбе с санкциями.

Ранее сообщалось, что РФ и КНР обсуждают строительство совместной электростанции.