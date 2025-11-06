Эксперт объяснил загадочный жест Си Цзиньпина на встрече с Мишустиным

Профайлер Анищенко: наклон головы Си Цзиньпина не говорит о его неприязни к РФ

На кадрах недавней встречи председателя КНР Си Цзиньпина с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным многие заметили, что китайский лидер слегка наклоняет голову влево. Жест политика в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал профайлер Илья Анищенко. Он обратил внимание на комментарии в социальных сетях, в частности, на утверждения, что Си Цзиньпин демонстрирует холод и отстраненность. Однако, по мнению специалиста, это заблуждение.

«Это не значит, что он дистанцируется от людей, у него просто такое строение тела. Он от всех так голову воротит, это его базовая линия поведения», — отметил Анищенко.

Таким образом, этот жест — вовсе не знак отчуждения, а просто привычная поза, резюмировал он.

Мишустин встретился с Си Цзиньпином в Пекине 4 ноября.

Переговоры прошли в Большом восточном зале в Доме народных собраний. Встреча завершила двухдневный визит главы российского правительства в Китай.

До этого Мишустин встретился с председателем Госсовета КНР Ли Цяном в Ханчжоу. По итогам переговоров были подписаны документы о взаимодействии в сфере спутниковой навигации, сельскохозяйственной промышленности, ядерных материалов. Среди новых совместных проектов: освоение месторождений энергетических ресурсов, производство высокотехнологичного оборудования, исследования Арктики, а также освоение космоса.

Ранее Силуанов заявил о практически полном переходе на расчеты в нацвалютах с КНР.