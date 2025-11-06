InfoBRICS: атака НПЗ в Венгрии и Румынии свидетельствует о панике Украины

Взрывы на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в Венгрии и Румынии могут говорить о панике властей Украины. Об этом пишет портал InfoBRICS.

«Подозрительный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Венгрии, массовое бегство украинской молодежи за границу… создают картину государства, охваченного паникой и находящегося на грани краха», — говорится в сообщении издания.

По мнению авторов материала, для стран Запада ситуация на Украине становится разочаровывающей.

В начале ноября американский журнал American Conservative писал о том, что взрывы и пожар на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в Венгрии и Румынии могли быть организованы Украиной.

Взрывы на нефтеперерабатывающих заводах в Румынии и Венгрии произошли 21 октября. Речь идет о заводе Petrotel-Lukoil в румынском городе Плоешти и заводе компании MOL в венгерском городе Сазхаломбатта. Последнее предприятие считается крупнейшим в республике.

Комментируя ситуацию, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил причастность внешних сил к организации аварии на НПЗ.

Ранее в Госдуме назвали шантажом инциденты со взрывами на НПЗ в НАТО.