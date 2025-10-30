Орбан высказался о возможной причастности внешних сил к аварии на НПЗ Венгрии

Орбан: Венгрия не исключает причастность внешних сил к аварии на НПЗ страны

Руководство Венгрии не исключает причастность внешних сил к организации аварии на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) компании MOL, который перерабатывал российскую нефть. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Вчера вечером я заслушал доклад министра внутренних дел об инциденте на нефтеперерабатывающем заводе в Сазхаломбатте <...> Мы до сих пор не знаем, был ли это несчастный случай, неисправность или нападение извне», — говорится в сообщении.

21 октября СМИ писали о взрывах в Венгрии и Румынии на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), которые занимались, в частности, переработкой российской нефти. Речь шла о заводе Petrotel-Lukoil (дочерняя компания российской корпорации «Лукойл») в румынском городе Плоешти и заводе компании MOL в венгерском городе Сазхаломбатта. Последний считался крупнейшим в Венгрии.

После инцидента Орбан отреагировал на случившееся, написав в соцсетях, что «поставки топлива в Венгрию в порядке». Он также пообещал провести тщательное расследование по факту инцидента.

Ранее компания MOL не нашла внешние причины пожара на своем НПЗ в Венгрии.