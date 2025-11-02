На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США допустили причастность Киева к взрывам на НПЗ в Венгрии и Румынии

American Conservative: за взрывами на НПЗ в Венгрии и Румынии может стоять Киев
true
true
true
close
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Взрывы и пожар на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в Венгрии и Румынии могли быть организованы Украиной. Об этом написал американский журнал American Conservative.

«Венгерские СМИ предполагают, что именно Украина атаковала две европейские страны. Среди аналитиков также существует широкий консенсус относительно того, что источником атак может являться Украина», — отметил автор статьи, обозреватель Тед Снайдер.

Он напомнил, что обе страны закупают российские энергоресурсы, а в день, когда произошли взрывы, Совет Евросоюза одобрил ограничения на импорт нефти из РФ.

Снайдер отметил, что на Западе игнорируют атаки на Румынию и Венгрию, и предположил, что таким образом европейцы выгораживают причастных к инцидентам украинцев.

Взрывы на нефтеперерабатывающих заводах в Румынии и Венгрии произошли 21 октября. Речь идет о заводе Petrotel-Lukoil в румынском городе Плоешти и заводе компании MOL в венгерском городе Сазхаломбатта. Последнее предприятие считается крупнейшим в республике.

Комментируя ситуацию, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил причастность внешних сил к организации аварии на НПЗ.

Ранее в Госдуме назвали шантажом инциденты со взрывами на НПЗ в НАТО.

