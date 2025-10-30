На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме РФ назвали шантажом инциденты со взрывами на НПЗ в НАТО

Депутат Чепа назвал инциденты на НПЗ в НАТО шантажом связанных с РФ стран
Владимир Трефилов/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам назвал инциденты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в странах — членах НАТО шантажом государств, продолжающих закупать российские энергоресурсы. Депутат прокомментировал ситуацию в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру».

«Это угроза и шантаж. Хотят повлиять на те страны и предприятия, которые ведут какие-то отношения и работают с российскими энергоресурсами», — сказал парламентарий.

Он добавил, что расследованием инцидентов на НПЗ должны заниматься соответствующие структуры.

21 октября СМИ сообщили, что на нефтеперерабатывающих заводах в Румынии и Венгрии произошли взрывы. Речь идет о заводе Petrotel-Lukoil в румынском городе Плоешти и заводе компании MOL в венгерском городе Сазхаломбатта. Последнее предприятие считается крупнейшим в республике.

Комментируя ситуацию, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил причастность внешних сил к организации аварии на НПЗ. При этом он обратил внимание, что в Будапеште до сих пор не знают, «был ли это несчастный случай, неисправность или нападение извне».

Ранее в Венгрии отвергли план о запрете на импорт энергоресурсов из РФ с 2026 года.

