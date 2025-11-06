В Европе отреагировали на поручение Путина по ядерным испытаниям: «Это не шуточки»

Политик Мема после поручения Путина предупредил, что Европа играет с огнем

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема после поручения президента Владимира Путина по внесению предложений о целесообразности подготовки к ядерным испытаниям заявил, что Европа играет с огнем, продолжая финансировать прокси-войну против России. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Говорю вам, это не шуточки. Это очень серьезно. Европа играет с огнем, финансируя продолжение прокси-войны против России», — написал Мема.

5 ноября президент РФ провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. В ходе встречи он потребовал от министерства обороны, внешнеполитического ведомства, гражданских ведомств и специальных служб внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия.

Российский лидер подчеркнул, что РФ соблюдает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и не планирует его нарушать. Однако страна готова принять ответные меры, если другие участники соглашения возобновят проведение испытаний.

Ранее Рютте язвительно ответил на вопрос о возможном проведении Россией ядерных испытаний.