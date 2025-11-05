На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

Песков сообщил, что нового разговора Путина и Трампа пока не планируется
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости/Alex Brandon/AP

Нового телефонного разговора президентов Российской Федерации и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Нет, пока нет. Но при необходимости, если обе стороны посчитают это целесообразным, есть возможность его очень оперативно организовать», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, планируется ли новый разговор Путина с Трампом.

Последний их телефонный разговор состоялся 16 октября. Тогда американский и российский лидеры договорились об очной встрече в Будапеште. В Кремле говорили, что переговоры в Венгрии могут состояться в течение двух недель или позже.

23 октября президент Соединенных Штатов заявил, что отменил встречу со своим российским коллегой. По словам хозяина Белого дома, ему показалось, что на этих переговорах не удастся «добиться того, что нужно».

Комментируя ситуацию, Путин отметил, что было бы ошибкой провести саммит с Трампом без предварительной подготовки. Как сказал президент РФ, в заявлении его американского коллеги речь скорее идет о переносе очной встречи, а не об ее отмене.

Ранее в России рассказали, что беспокоило Трампа во время последнего телефонного разговора с Путиным.

Отношения России и США
