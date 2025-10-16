На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России рассказали, что беспокоило Трампа во время разговора с Путиным

Политолог Колташов: Трамп говорил с Путиным о размещении оружия в Латинской Америке
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

В последнее время президент США Дональд Трамп делал слишком много провокационных заявлений относительно поставок вооружений Украине и получил предупреждения от России об ответных действиях, и, скорее всего, его волнуют предупреждения Москвы о размещении оружия в Латинской Америке. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Трамп уже получил предупреждение в мягкой форме от Москвы о том, что если он передаст ракеты Украине, то Россия должна будет на это ответить. Это означает размещение «Орешника» на территории латиноамериканских государств. Вот это и беспокоит Трампа больше всего, поскольку со странами Латинской Америки у него не самые лучшие отношения», — уточнил политолог.

«Будем надеяться, что разговор Трампа с президентом Путиным «приведет к отрезвлению» и Вашингтон больше не будет поднимать градус эскалации», — заключил Колташов.

В четверг, 16 октября, состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Разговор прошел за день до встречи Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме. Стороны обсудят возможность поставки Украине ракет большой дальности Tomahawk.

Ранее Трамп рассказал о большом разговоре с Путиным.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами