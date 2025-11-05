Песков рассказал о контактах с США перед запуском ракеты Minuteman

США заранее уведомили РФ о тестовом пуске баллистической ракеты Minuteman III. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Конечно, это же такие ракеты, которые подлежат идентификации пуска. Это же международная система идентификации», — подчеркнул он.

При этом Песков добавил, что Россия также уведомляет США о запуске ракет данного класса.

5 ноября США произвели плановый пуск невооруженной баллистической ракеты Minuteman III с базы «Вандерберг» в Калифорнии. Испытание было названо успешным.

Как рассказала командир 576-й испытательной эскадрильи, подполковник Кэрри Рэй, это была всесторонняя проверка, в ходе которой была подтверждена способность систем противоракетной обороны выполнять свою основную задачу. По данным космических сил США,ракета Minuteman III пролетела 4,2 тысячи миль после запуска.

30 октября американский лидер Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, связав свое решение с действиями «других ядерных держав». Хозяин Белого дома пошел на такой шаг после того, как президент РФ Владимир Путин объявил об испытании ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. В этой связи на заседании Совета Безопасности 5 ноября Путин поручил проработать целесообразность проведения ядерных испытаний РФ.

