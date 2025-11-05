В США прокомментировали заявление Путина о ядерных испытаниях России

WP: Путин заявил о возможных ядерных испытаниях в ответ на слова Трампа

Президент России Владимир Путин сделал заявление о возможных ядерных испытаниях в качестве ответа американскому лидеру Дональду Трампу на соответствующие намерения со стороны Штатов. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Путин поручил чиновникам представить предложения о возможном возобновлении ядерных испытаний в ответ на заявления президента Дональда Трампа в прошлом месяце, которые, по всей видимости, подразумевали, что США возобновят собственные ядерные испытания», — говорится в сообщении издания.

5 ноября Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России. В ходе встречи министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что считает целесообразным немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. По словам главы ведомства, такие мероприятия могут пройти на полигоне «Новая Земля».

Президент России поручил Минобороны и другим ведомствам проработать вопрос о возможной подготовке испытаний ядерного оружия. По словам главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, это процесс займет от нескольких месяцев до нескольких лет.

Ранее Путин оценил заявление Трампа о ядерных испытаниях.