В США назвали плановым пуск Minuteman III, способной нести ядерный заряд

Испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, проведенный на базе «Ванденберг» в американском штате Калифорния, был плановым. Об этом сообщило 30-е крыло Космических сил США.

В заявлении говорится, что ракета преодолела расстояние около 4,2 тыс. миль (порядка 6,8 тыс. км).

«Невооруженная возвращаемая часть МБР пролетела <...> до полигона Рональда Рейгана по испытанию систем противоракетной обороны Командования космической и ракетной обороны армии США на атолле Кваджалейн в республике Маршалловы Острова», — уточняется в тексте.

Из публикации следует, что испытание было признано успешным. Отмечается, что пуск Minuteman III был плановым — его провели в рамках регулярных проверок готовности и точности ракет соответствующего комплекса, который стоит на вооружении США более 50 лет.

Как рассказала командир 576-й испытательной эскадрильи, подполковник Кэрри Рэй, это была всесторонняя проверка, в ходе которой была подтверждена способность систем противоракетной обороны выполнять свою основную задачу.

30 октября американский лидер Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, связав свое решение с действиями «других ядерных держав». Хозяин Белого дома пошел на такой шаг после того, как президент РФ Владимир Путин объявил об испытании ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.

Ранее в Совете безопасности РФ назвали непонятными шаги США по возобновлению ядерных испытаний.