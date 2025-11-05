На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле заявили об обновлении ядерной триады России

Песков: ядерная триада России обновлена
Алексей Майшев/РИА Новости

Ядерная триада России была обновлена, став фактически самой новой в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Вы знаете, что наша ядерная триада обновлена. Это фактически самая новая ядерная триада в мире. Большая работа была проделана с тем, чтобы надежно гарантировать нашу безопасность», — сказал представитель Кремля.

Ядерная триада — международный термин, обозначающий стратегические вооруженные силы государства, оснащенные ядерным оружием. Они включают в себя три компонента: авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы.

5 ноября президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России. В ходе встречи министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что считает целесообразным немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. По словам главы ведомства, такие мероприятия могут пройти на полигоне «Новая Земля».

Глава государства поручил Минобороны и другим ведомствам проработать вопрос о возможной подготовке испытаний ядерного оружия.

Ранее Медведев заявил о неизбежности последствий слов Трампа о ядерных испытаниях.

