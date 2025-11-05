Рютте заявил о готовности НАТО усилить военный потенциал на востоке

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генсек НАТО Рютте заявил о готовности усилить военное присутствие в Румынии
Czarek Sokolowski/AP

НАТО готова направить дополнительные силы на свой восточный фланг, в частности, в Румынию при необходимости. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте, передает РИА Новости.

«Если будет необходимость, мы можем направить дополнительные силы, включая подразделения в Румынию», — подчеркнул он.

По словам генсека альянса, если Румыния будет «атакована», то на ее защиту вступятся остальные члены НАТО.

Рютте также сказал, что Румыния остается «ценным союзником» и играет «ключевую роль в обеспечении стабильности в регионе Черного моря».

5 ноября еврокомиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Цицикостас заявил, что Европа с 2028 года начнет тратить в десять раз больше денег на военную мобильность для облегчения перевозки солдат и техники к восточным границам НАТО.

В тот же день польская радиостанция RMF FM сообщала, что ЕС хочет устранить барьеры для передвижения войск внутри сообщества.

Речь идет о политике, направленной на облегчение передвижения войск внутри Европейского Союза на фоне «потенциального конфликта с Россией».

По данным источников RMF, 19 ноября Европейская комиссия планирует представить документ о военной мобильности ЕС, который охватывает эффективное и масштабное перемещение военной техники, личного состава и грузов внутри стран ЕС.

В начале ноября Румыния и союзники по Североатлантическому альянсу (НАТО) были уведомлены о сокращении численности войск США в Европе. Уточняется, что подобное решение принято администрацией президента Дональда Трампа «в рамках процесса переоценки глобальной позиции Вооруженных сил США».

Ранее Кучма заявил, что третья мировая война не начнется.

