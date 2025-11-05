Еврокомиссар Цицикостас: ЕС увеличит расходы на военную мобильность в 10 раз

Европа с 2028 года начнет тратить в десять раз больше денег на военную мобильность для облегчения перевозки солдат и техники к восточным границам НАТО. Об этом, передает ТАСС, заявил еврокомиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Цицикостас.

«Бюджет проектов в сфере военной мобильности в новом семилетнем рамочном бюджетном плане ЕС вырастет в 10 раз, мы выделим на военную мобильность и инфраструктуру €17 млрд», — подчеркнул он.

«Военная мобильность» подразумевает развитие инфраструктуры для военных перевозок в рамках ЕС. Как пишет ТАСС, в качестве основного направления перевозок в НАТО рассматривает вектор с запада на восток – к границам с Россией.

5 ноября польская радиостанция RMF FM сообщала, что ЕС хочет устранить барьеры для передвижения войск внутри сообщества.

Речь идет о политике, направленной на облегчение передвижения войск внутри Европейского Союза на фоне «потенциального конфликта с Россией».

По данным источников RMF, 19 ноября Европейская комиссия планирует представить документ о военной мобильности ЕС, который охватывает эффективное и масштабное перемещение военной техники, личного состава и грузов внутри стран ЕС.

Чиновники Европейской комиссии, сообщает радиостанция, «охотно говорят» о «военном Шенгене», имея в виду отмену пограничного контроля при перемещении войск. Идея заключается в создании зоны военной мобильности ЕС с гармонизированными правилами и процедурами, а также сетью сухопутных коридоров, аэропортов и морских портов.

