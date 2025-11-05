На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Евросоюз готовится к быстрой переброске солдат на случай конфликта с Россией

RMF FM: ЕС хочет устранить барьеры для передвижения войск внутри сообщества
French Army/AP

Европа проводит политику, направленную на облегчение передвижения войск внутри Европейского Союза на фоне «потенциального конфликта с Россией». Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM со ссылкой на источники.

«Европейский союз готовится к быстрой переброске солдат, оружия, боеприпасов и эвакуации раненых в условиях потенциального конфликта с Россией», — говорится в сообщении издания.

По данным источников RMF, 19 ноября Европейская комиссия планирует представить документ о военной мобильности ЕС, который охватывает эффективное и масштабное перемещение военной техники, личного состава и грузов внутри стран ЕС.

Чиновники Европейской комиссии, сообщает радиостанция, «охотно говорят» о «военном Шенгене», имея в виду отмену пограничного контроля при перемещении войск. Идея заключается в создании зоны военной мобильности ЕС с гармонизированными правилами и процедурами, а также сетью сухопутных коридоров, аэропортов и морских портов.

На фоне таких разговоров член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема высказал мнение о том, что продолжение финансовой и военной помощи Украине со стороны Европы чревато распространением вооруженного конфликта на остальные страны региона.

Ранее Кучма заявил, что третья мировая война не начнется.

Переговоры о мире на Украине
