Президент Румынии высказался о выводе военных США из страны

Дан: ведутся дискуссии о замене выводимых из Румынии войск США другими войсками
Lukas Barth/Reuters

Президент Румынии Никушор Дан рассказал, что в настоящий момент ведутся дискуссии о замене выводимых из страны военных США другими войсками. Его слова приводит Радио Румынии.

Дан отметил, что решение США вывести часть войск из Румынии «имеет определенную символику, но никоим образом не отражается на безопасности страны». По его словам, «самое важное в будущих отношениях между Румынией и США — это намного более значительное экономическое присутствие американских компаний в Румынии».

До этого Румыния и союзники по Североатлантическому альянсу (НАТО) были уведомлены о сокращении численности войск США в Европе. Уточняется, что подобное решение принято администрацией президента Дональда Трампа «в рамках процесса переоценки глобальной позиции Вооруженных сил США».

Позднее ведущие республиканцы в конгрессе США раскритиковали решение президента Дональда Трампа о сокращении числа американских военных в Румынии.

Ранее в Госдуме объяснили вывод американских войск из Румынии.

