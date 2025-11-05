Трамп призвал возобновить работу правительства США

Работа правительства в США должна быть возобновлена немедленно. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Мы должны возобновить работу правительства как можно скорее, немедленно», — сказал глава Белого дома.

Официально правительство США приостановило свою деятельность с 1 октября. Шатдаун продолжается после того, как сенату не удалось одобрить законопроект по краткосрочному финансированию правительства после четырнадцатой попытки.

1 ноября Трамп заявил, что у Белого дома нет законных полномочий для выделения средств на Программу дополнительной продовольственной помощи (SNAP) для американских граждан из-за шатдауна.

3 ноября министр транспорта Шон Даффи рассказал, что США могут закрыть авиасообщение, если из-за шатдауна полеты станут небезопасными. Он добавил, что страна пока не готова к подобному развитию событий. По его словам, закрытие авиасообщения создает дополнительный риск для авиационной системы.

Ранее политолог допустил, что шатдаун в США организован намеренно.