Политолог допустил, что шатдаун в США организован намеренно

Политолог Киселев: шатдаун в США могли организовать намеренно
true
true
true
close
Elizabeth Frantz/Reuters

Шатдаун (временное прекращение работы правительства) в США мог быть организован намеренно. Такое предположение в интервью РИАМО высказал политолог, член экспертного клуба «Дигория», автор Валдайского клуба Матвей Киселев. Он отметил, что пресловутый план нынешнего американского лидера Дональда Трампа Project-2025 подразумевает коренной слом устоявшейся со времен экс-президентов Билла Клинтона и Барака Обамы системы государственного управления.

Однако, по его словам, демократы оказывают яростное сопротивление действиям главы Белого дома в этом направлении.

«Шатдаун же, как повод отправить большинство федеральных госслужащих в неоплачиваемый отпуск и обвинить во всем демократов, — идеальный инструмент претворения республиканской политики в жизнь. Пока демократическое меньшинство отказывается от предложений Трампа, администрация Белого дома продолжает методично вычищать с госслужбы неугодных ему сотрудников», — пояснил Киселев.

Республиканцы ожидают скорой капитуляции демократов, будучи уверенными, что время на их стороне, добавил он.

Формально правительство США приостановило свою работу с 1 октября. Этот шатдаун стал вторым по продолжительности в истории страны. Рекорд принадлежит также администрации Трампа: в январе 2019 года был зафиксирован 35-дневный перерыв. Сотни тысяч государственных служащих остались без зарплаты, около полутора миллионов получали ее не в полном объеме. Если американский бюджет не будет согласован до 5 ноября, текущий шатдаун рискует стать самым продолжительным за всю историю.

Ранее в США раскрыли ежедневные потери бюджета при затянувшемся шатдауне.

