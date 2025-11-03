В США допустили закрытие авиасообщения из-за шатдауна

Соединенные Штаты Америки могут закрыть авиасообщение, если из-за шатдауна полеты станут небезопасными. Об этом заявил министр транспорта США Шон Даффи в интервью телеканалу CNBC.

«Если бы мы посчитали это небезопасным, мы бы закрыли все воздушное пространство», — сказал глава ведомства.

Даффи добавил, что США пока не готовы к подобному развитию событий. По его словам, закрытие авиасообщения создает дополнительный риск для авиационной системы.

Официально правительство США приостановило свою деятельность с 1 октября. Этот шатдаун стал вторым по длительности в истории страны, уступив лишь рекордному шатдауну администрации президента США Дональда Трампа — 35-дневному шатдауну в январе 2019 года.

В результате сотни тысяч государственных служащих остались без заработной платы, примерно полтора миллиона получили ее в неполном объеме. Если бюджет США не будет согласован до 5 ноября, текущий шатдаун может стать самым продолжительным в истории страны.

Ранее в США предупредили о массовых отменах рейсов из-за шатдауна.