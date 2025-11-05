В Польше предложили Словакии закупать газ у США

Навроцкий: Словакия может закупать газ у США через Польшу

Президент Польши Кароль Навроцкий предложил Словакии закупать газ у США, используя польскую газотранспортную инфраструктуру. Об этом он заявил после переговоров с словацким коллегой Петером Пеллегрини, передает ТАСС.

«Я предложил <...> после моих встреч с президентом США Дональдом Трампом, чтобы Польша за короткое время стала реальным хабом для поставок газа из Соединенных Штатов», — сказал Навроцкий.

По словам президента Словакии, отказ от энергоресурсов из РФ в краткосрочной перспективе невозможен.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что власти страны не поддерживают план ЕС по поэтапному отказу от российского импорта ископаемого топлива. По его словам, Словакия не готова отказываться от российского газа, поставляемого по «Турецкому потоку», поставки по которому за год достигли 4 млрд кубометров.

Глава МИД Словакии Юрай Бланар считает, что в настоящее время словацкие власти не считают, что республика сможет обойтись без российских нефти и газа.

