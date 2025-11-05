В Словакии высказались об отказе от энергоресурсов из РФ

Отказ от нефти и газа из РФ для Словакии технически крайне сложен и в краткосрочной перспективе неосуществим. Об этом заявил президент страны Петер Пеллегрини, передает РИА Новости.

«Вы знаете, что Словакия сейчас столкнулась с серьезной проблемой, когда ее подталкивают к тому, чтобы как можно быстрее отключиться от поставок нефти и газа из России. <...> Для Словакии это технически крайне сложно», — сказал он.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что власти страны не поддерживают план ЕС по поэтапному отказу от российского импорта ископаемого топлива. По его словам, Словакия не готова отказываться от российского газа, поставляемого по «Турецкому потоку», поставки по которому за год достигли 4 млрд кубометров.

Глава МИД Словакии Юрай Бланар считает, что в настоящее время словацкие власти не считают, что республика сможет обойтись без российских нефти и газа.

Ранее был назван главный покупатель российского газа в Евросоюзе.