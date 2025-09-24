Словакия заявила об отсутствии альтернативы российскому газу

В настоящее время словацкие власти не считают, что республика сможет обойтись без российских нефти и газа, заявил в беседе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым его коллега из Словакии Юрай Бланар. Об этом сообщает РИА Новости.

«Словакия за свою историю десятилетиями строила энергетическую инфраструктуру. У нас нет других вариантов [кроме российских газа и нефти], которые были бы устойчивыми и по разумным ценам», — сказал глава словацкого МИД.

До этого о нереалистичности требования президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к Европе отказаться от нефти и газа из РФ заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. При этом он подчеркнул, что Вашингтон позицию Будапешта понимает.

Накануне Трамп во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что обсудит с лидерами стран-членов Европейского союза сокращение импорта российских энергоносителей. По словам американского лидера, страны ЕС пытаются «вести борьбу с Россией», но продолжают закупать ее энергоресурсы. Глава Белого дома назвал подобное решение позором.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия намерена повысить импортные пошлины на российскую нефть.