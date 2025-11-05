В СПЧ ждут от международного сообщества мер в связи с пытками в тюрьмах Украины

СПЧ надеется на принятие мер после признания ЕК пыток в тюрьмах на Украине

Еврокомиссия (ЕК) признала наличие пыток в украинских тюрьмах. Об этом заявил Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в Telegram-канале СПЧ.

СПЧ рассчитывает, что после этого будет инициировано международное обсуждение проблемы и последуют «все должные меры реагирования».

Там отметили, что ранее глава Совета Валерий Фадеев направил письмо Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, в котором рассказал, что в одесском СИЗО №21 в отношении обвиняемых по политическим статьям применяются меры физического воздействия и пытки газовыми веществами под предлогом проведения зачистки от насекомых.

В докладе ЕК о членстве Украины в Евросоюзе говорится, что в стране произошли некоторые позитивные изменения в плане правовых гарантий, однако «пытки и жестокое обращение по-прежнему вызывают озабоченность в тюремной системе». Расследование и судебное преследование по таким делам, подчеркивается в докладе, должны быть оперативными и эффективными.

Ранее посол Мирошник заявил о пытках в отношении российских военнопленных.