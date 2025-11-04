Еврокомиссия признала актуальность проблемы пыток в тюрьмах Украины

Европейская комиссия (ЕК) считает пытки в тюрьмах Украины по-прежнему актуальной проблемой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет ЕК о членстве Украины в ЕС.

В нем сказано, что в стране произошли некоторые позитивные изменения в плане правовых гарантий, материальных условий в отдельных учреждениях и расширения возможностей государственного бюро расследований (ГБР) по расследованию утверждений о пытках.

«Тем не менее пытки и жестокое обращение по-прежнему вызывают озабоченность в тюремной системе Украины. Расследование и судебное преследование по таким делам должны быть оперативными и эффективными», — говорится в документе.

30 октября посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, рассказали о пытках, издевательствах и насилии, которым подвергались во время содержания. По словам бойцов, украинская сторона применяла электрические стулья, регулярно избивала, проводила эксперименты и вводила неизвестные препараты. Мирошник отметил, что некоторые военнопленные не пережили пыток — в частности, на одного из них натравили собак.

Ранее рассказ россиянки о пытках ее отца в СБУ стал поводом для возбуждения дела.