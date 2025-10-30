На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД рассказали о жестоких пытках российских военных в плену

Посол Мирошник заявил о пытках российских военнопленных на электрическом стуле
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, рассказали о пытках, издевательствах и насилии, которым подвергались во время содержания. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью РИА Новости.

По его словам, возвращенные бойцы рассказали, что украинская сторона применяла электрические стулья, регулярно избивала, проводила эксперименты и вводила неизвестные препараты. Мирошник отметил, что некоторые военнопленные не пережили пыток — в частности, на одного из них натравили собак.

Дипломат добавил, что линия боевого соприкосновения на Украине, по рассказам освобожденных, «насыщена тайными тюрьмами», которые часто представляют собой подвалы, куда попадают контуженные и раненые военнослужащие.

По его словам, в этих местах заключенных подвешивают за ноги, избивают дубинками и заставляют работать до изнеможения. Мирошник подчеркнул, что практически все возвращенные из плена проходили через подобные испытания, а наиболее тяжелыми считаются тайные тюрьмы, находящиеся под контролем радикальных формирований.

Ранее в ООН заявили о пытках людей в украинском плену.

