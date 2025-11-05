На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД России оценили условия для встречи Путина и Трампа

Рябков: пока не обеспечены условия для саммита Путина и Трампа
Kevin Lamarque/Reuters

Условия для организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не обеспечены. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, его цитирует РИА Новости.

При этом дипломат отметил, что российская и американская стороны находятся в постоянном контакте.

«Тема безопасности занимает важное место,» — подчеркнул Рябков.

Помимо этого, замминистра заявил, что встреча лидеров России и США требует тщательной подготовки — внешнеполитические ведомства занимаются ее содержательной стороной.

31 октября газета Financial Times написала, что Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште после того, как Москва отправила Вашингтону меморандум с требованиями об урегулировании украинского конфликта. По данным СМИ, Трамп «не был впечатлен» позицией России. Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио заявил американскому лидеру, что Москва не проявляет готовности к переговорам.

Позднее телеканал Fox News сообщил, что позиция президента США относительно Украины вызывает тревогу у европейских союзников Вашингтона, которые не могут предсказать его следующие шаги.

Ранее Рябков рассказал, когда Путин и Трамп примут решение о своей встрече.

