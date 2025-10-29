Рябков рассказал, когда Путин и Трамп примут решение о своей встрече

Для России главное — подготовить содержательную часть встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишет газета «Известия».

«Главное — это содержание. Вот когда содержание мы подготовим, тогда, я уверен, президенты примут решение о своей встрече», — сказал дипломат.

Рябков подчеркнул, что содержание переговоров будет основываться на договоренностях, достигнутых на встрече в Анкоридже.

До этого постоянный представитель США в НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон намерен добиваться исполнения введенных санкций против России и выразил надежду, что они склонят Путина к переговорам. Он допустил, что, «возможно, именно этот шаг заставит Путина сесть за стол переговоров». По оценке Уитакера, начать можно с перемирия, чтобы далее договориться об окончательном урегулировании конфликта Москвы и Киева.

23 октября Трамп сообщил, что отменил очную встречу с российским коллегой, которая должна была состояться в Венгрии. Как сказал американский лидер, ему показалось, что на переговорах не удастся «добиться того, что нужно»

Ранее Рябков заявил об отсутствии движения по вопросу авиасообщения с США.