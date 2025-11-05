На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США предостерегли страны Запада от использования лжи в дипломатии

Экс-помощник Трампа: Запад должен перестать использовать ложь в своей дипломатии
Susan Walsh/AP

США и их союзникам на Западе следует отказаться от использования лжи как инструмента своей дипломатии. Об этом заявил в интервью РИА Новости бывший помощник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.

По его словам, западные страны не раз нарушали обязательства по нерасширению НАТО на восток.

В конце октября американский военный аналитик и экс-офицер морской пехоты Брайан Берлетик заявил, что расширение НАТО на восток, непосредственно к российским границам, создает прямую угрозу для безопасности России. Он подчеркнул, что НАТО неоднократно участвовало в агрессивных военных кампаниях, далеко выходящих за рамки границ стран-участниц.

Издание American Thinker напомнило, что президент России Владимир Путин с самого начала конфликта на Украине посылал Западу сигнал, что попытки расширения влияния НАТО на восток получат решительный ответ.

Ранее в Совбезе РФ сравнили договоренности о нерасширении НАТО с джентльменом, забравшим слово.

