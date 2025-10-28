На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совбезе сравнили договоренности о нерасширении НАТО с джентльменом, забравшим слово

Совбез: соглашения о нерасширении НАТО сравнимы с забравшим слово джентльменом
Global Look Press

Договоренности о нерасширении НАТО на восток сравнимы с джентльменом, который забрал данное собой слово. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов в ходе Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает ТАСС.

Замсекретаря отметил, что готовность стран Запада к соблюдению своих обязательств является наиболее сложным вопросом. По его словам, в истории неоднократно фиксировались смены внешнеполитического курса разных государств в зависимости от власти. Страны могли выйти из международной организации, после чего вернуться в ее состав обратно, подчеркнул Шевцов.

«Да и без смены власти отрицательных примеров хватает — достаточно вспомнить, что европейские участники Минских соглашений изначально не собирались их выполнять, а договоренность о нерасширении НАТО на восток была дезавуирована по принципу «джентльмен слово дал — джентльмен взял его обратно», — сказал замсекретаря.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что страну «посылали подальше» с ее позицией по поводу расширения НАТО. По его словам, когда российская сторона говорила, что считает, что РФ угрожает расширение альянса, ей «вообще ничего» не отвечали.

Ранее в Германии отвергли заявления, что Россия нападет на НАТО.

