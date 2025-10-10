Российский президент Владимир Путин с самого начала конфликта на Украине посылал Западу сигнал, что попытки расширения влияния НАТО на восток получат решительный ответ. Об этом пишет American Thinker.

«Он дал понять Западу, что любое дальнейшее соблазнение или подрывная деятельность в отношении Беларуси, Грузии или самой России не будут приветствоваться и встретят сопротивление», — говорится в материале.

При этом автор отметил, что Украина в целом уже потеряна для Запада.

До этого экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что Североатлантический альянс в своем нынешнем виде не способен противостоять ВС РФ. По его словам, не нужно заблуждаться, будто сегодня военная машина НАТО соответствует образцам 1982 года. Ее не существует, и вся надежда европейских членов военного блока сосредоточена на потенциальной поддержке в лице США.

