Расширение НАТО на восток, непосредственно к российским границам, создает прямую угрозу для безопасности России. Об этом заявил американский военный аналитик и экс-офицер морской пехоты Брайан Берлетик в социальной сети X.

Берлетик подчеркнул, что НАТО неоднократно участвовала в агрессивных военных кампаниях, далеко выходящих за рамки границ стран-участниц. Он сравнил расширение альянса с «распространением болезни» до границ России и вдоль них. По словам аналитика, аналогичные действия со стороны России, направленные против европейских или американских границ, были бы немедленно квалифицированы как враждебный экспансионизм.

Эксперт считает, что европейские политики и чиновники намеренно игнорируют реальную ситуацию, что, по его мнению, ясно указывает на истинного инициатора противостояния между альянсом и Москвой.

23 октября генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны-члены альянса будут перехватывать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство, но уничтожать их только при возникновении непосредственной угрозы.

Ранее в МИД РФ обвинили НАТО в открытой конфронтации с Россией.