На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Американский аналитик указал на угрозу РФ со стороны НАТО

Берлетик: НАТО расширяется на восток, представляя угрозу России
true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Расширение НАТО на восток, непосредственно к российским границам, создает прямую угрозу для безопасности России. Об этом заявил американский военный аналитик и экс-офицер морской пехоты Брайан Берлетик в социальной сети X.

Берлетик подчеркнул, что НАТО неоднократно участвовала в агрессивных военных кампаниях, далеко выходящих за рамки границ стран-участниц. Он сравнил расширение альянса с «распространением болезни» до границ России и вдоль них. По словам аналитика, аналогичные действия со стороны России, направленные против европейских или американских границ, были бы немедленно квалифицированы как враждебный экспансионизм.

Эксперт считает, что европейские политики и чиновники намеренно игнорируют реальную ситуацию, что, по его мнению, ясно указывает на истинного инициатора противостояния между альянсом и Москвой.

23 октября генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны-члены альянса будут перехватывать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство, но уничтожать их только при возникновении непосредственной угрозы.

Ранее в МИД РФ обвинили НАТО в открытой конфронтации с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами