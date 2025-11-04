На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент ЮАР назвал главную тему приближающегося саммита G20

Pavel Bednyakov/Reuters

Борьба с неравенством в мире станет центральной темой ноябрьского саммита «Большой двадцатки», который пройдет в Йоханнесбурге, рассказал президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамапоса. Об этом сообщает ТАСС.

Лидер председательствующей в G20 ЮАР объяснил, что получил доклад о причинах мирового неравенства, в котором описаны пути преодоления этой проблемы.

«Этот доклад, являющийся планом действий по достижению большего равенства, поддерживает цель председательства ЮАР в G20 — включить проблему неравенства в международную повестку дня», — заявил Рамапоса.

Саммит «Группы Двадцати» состоится 22-23 ноября. После его завершения ЮАР перестанет быть председателем G20 и передаст полномочия Соединенным Штатам.

Президент России Владимир Путин уже утвердил состав делегации, которая будет представлять Москву на саммите. В нее войдут начальник экспертного управления президента Денис Агафонов, его заместитель и шерпа России в «Группе Двадцати» Светлана Лукаш, замглавы МИД РФ Александр Панкин и замглавы Минфина РФ Иван Чебесков. Возглавит делегацию заместитель руководителя администрации главы государства Максим Орешкин.

Ранее в ЮАР высказались о проведении встречи Путина и Трампа в Йоханнесбурге.

