Путин утвердил состав делегации, которая представит Россию на саммите G20

Максим Орешкин возглавит делегацию от России на саммите G20 в ЮАР

Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации, которая представит страну на саммите «Большой двадцатки» в Южно-Африканской Республике (ЮАР), ее возглавит заместитель руководителя администрации главы государства Максим Орешкин. Соответствующее распоряжение Путина размещено на портале официального опубликования правовых актов.

Помимо Орешкина, в состав делегации войдут начальник экспертного управления президента Денис Агафонов, его заместитель и шерпа России в «Группе Двадцати» Светлана Лукаш, замглавы МИД РФ Александр Панкин и замглавы Минфина РФ Иван Чебесков.

Саммит G20 состоится в Йоханнесбурге 21-22 ноября.

Накануне президент Финляндии Александр Стубб на открытии Национальных курсов по обороне предложил провести на встрече «Большой двадцатки» саммит лидеров России и США.

При этом в Кремле заявляли, что кропотливая работа нужна над проблемами украинского урегулирования, а не над встречей Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее в Финляндии пояснили слова Стубба о встрече Путина и Трампа.