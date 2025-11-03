На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЮАР высказались о проведении встречи Путина и Трампа в Йоханнесбурге

ЮАР не подтвердила встречу лидеров России и США на саммите G20
Kevin Lamarque/Reuters

Южно-Африканская Республика в качестве председателя G20 не может официально подтвердить планы по проведению встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках предстоящего в ноябре в Йоханнесбурге саммита «Большой двадцатки». Об этом заявил ТАСС официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

«На нынешней стадии у нас нет подтверждения подобной встречи», — сказал он.

3 ноября президент Финляндии Александр Стубб на открытии Национальных курсов по обороне предложил провести саммит лидеров России и США на саммите G20 в Йоханнесбурге, который состоится 21-22 ноября.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что кропотливая работа нужна над проблемами украинского урегулирования, а не над встречей Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее в Кремле ответили на сообщение об отмене Трампом встречи с Путиным из-за меморандума.

