В Кремле ответили на вопрос об оперативной встрече Путина и Трампа

Песков: работа нужна над проблемой Украины, а не встречей Путина и Трампа
Maxim Shemetov/Reuters

Кропотливая работа нужна над проблемами украинского урегулирования, а не встречей российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что сейчас необходимости в таком саммите нет.

«В настоящий момент есть необходимость очень кропотливой работы по деталям проблемы урегулирования», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о возможности оперативной организации встречи президентов двух государств.

31 октября газета Financial Times сообщила, что Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште после того, как Москва отправила Вашингтону меморандум с требованиями об урегулировании украинского конфликта. По данным СМИ, американский президент «не был впечатлен» позицией России. Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио также заявил главе Белого дома, что Москва не проявляет готовности к переговорам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Китае рассказали о подействовавшем на Трампа предупреждении Путина.

