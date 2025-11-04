На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин поручил утвердить карту по развитию добычи и производства редких металлов

Путин поручил кабмину утвердить дорожную карту по производству редких металлов
true
true
true
close
Алексей Дружинин/РИА Новости

Глава РФ Владимир Путин поручил российскому правительству до 1 декабря утвердить дорожную карту для долгосрочного развития добычи и производства редких и редкоземельных металлов. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

»... с учетом ранее данных поручений утвердить план мероприятий (дорожную карту) по долгосрочному развитию добычи и производства редких и редкоземельных металлов», — говорится в перечне задач по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ).

Сроком выполнения этого поручения установлено 1 декабря текущего года. По решению президента России ответственным лицом назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

ВЭФ-2025 проходил во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В ходе пленарного заседания форума российский лидер поручил правительству к ноябрю утвердить план по развитию редкоземельной индустрии в стране.

Владимир Путин добавил, что в России нужно стимулировать спрос на редкоземельные металлы, а также внедрять соответствующие технологии обогащения руды редких и редкоземельных металлов, а также их обработки.

Ранее Россия предложила США редкоземельные металлы в обмен на снятие санкций.

