Путин призвал создать план по редкоземельной индустрии в России

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) поручил правительству к ноябрю утвердить план по развитию редкоземельной индустрии в стране. Прямая трансляция выступления проводится в Telegram-канале Кремля.

«В феврале мы договорились утвердить долгосрочный план развития редкоземельной индустрии. Я прошу правительство Российской Федерации сделать это не позднее ноября текущего года», — заявил он.

Глава государства добавил, что в России нужно стимулировать спрос на редкоземельные металлы, а также внедрять соответствующие технологии обогащения руды редких и редкоземельных металлов, а также их обработки.

До этого Путин во время совещания по развитию топливно-энергетического комплекса попросил доложить ему о ситуации вокруг Южно-Киринского месторождения на шельфе Сахалина.

ВЭФ-2025 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Также запланированы выездные площадки в Благовещенске, Чите, на Сахалине и в других регионах.

