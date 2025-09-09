Россия предложила США редкоземельные металлы в обмен на снятие санкций

Димухамедов: сотрудничество США и РФ в сфере РЗМ было бы выгодно обеим сторонам

Председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов (Ассоциации РМ и РЗМ) Руслан Димухамедов заявил, что сотрудничество США и России в сфере РЗМ возможно и было бы выгодно обеим сторонам. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Россия заинтересована в снятии ограничений не только на торговлю РЗМ, но и высокотехнологичной продукцией на их основе.

«Взамен на это мы готовы предоставить им наши редкоземельные металлы, другие виды ресурсов», — сказал Димухамедов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

5 сентября президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ поручил правительству к ноябрю утвердить план по развитию редкоземельной индустрии в стране. По словам главы государства, в РФ нужно стимулировать спрос на РЗМ, внедрять соответствующие технологии обогащения руды редких и редкоземельных металлов, а также их обработки.

Ранее Трамп не исключил предоставления России доступа к редкоземельным металлам США.