В Китае оценили заявления Трампа об отправке войск в Нигерию

МИД КНР: Китай против вмешательства под предлогом религии
true
true
true
close
Liu Zheng/AP

Китай выступает против вмешательства одних стран во внутренние дела других под предлогом религии. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин, передает РИА Новости.

«Китай твердо поддерживает правительство Нигерии в его стремлении направить свой народ по пути развития, соответствующему национальным условиям», — сказала дипломат.

Нин добавила, что Китай выступает против «постоянных угроз введения санкций и военных действий».

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп поручил Пентагону подготовить потенциальные силовые меры против Нигерии из-за преступлений против христиан. Глава государства предупредил, что если ситуация в республике не изменится, то Вашингтон незамедлительно прекратит всю помощь Абудже и даже может ввести свои войска на территорию африканской страны. По словам хозяина Белого дома, вторжение в Нигерию будет «быстрым и жестким».

До этого президент США заявил, что христианство столкнулось с «экзистенциальной угрозой» в Нигерии. Он обратил внимание, что в республике уничтожают тысячи людей, исповедующих эту религию. Министр иностранных дел Нигерии Юсуф Туггар, в свою очередь, сообщил, что, несмотря на сложную обстановку, жителям страны ничего не грозит.

Ранее шеф Пентагона заявил о «подготовке к действиям» против Нигерии.

