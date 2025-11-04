Стало известно, что постпред США при НАТО сказал Зеленскому на встрече в Киеве

Постпред США при НАТО Уитакер на встрече с Зеленским призвал завершить конфликт

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил ему о необходимости завершить вооруженный конфликт с РФ. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил сам американский дипломат.

«Я довел до сведения, что эта бессмысленная война должна прекратиться, и что мир, достигнутый благодаря усилиям президента [США Дональда] Трампа — единственный жизнеспособный путь вперед», — рассказал Уитакер.

Постоянный представитель США при НАТО и Зеленский провели переговоры в Киеве. Американский дипломат прибыл в столицу Украины с рабочим визитом.

3 ноября постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц в ходе интервью для портала Breitbart заявил, что американской стороне нужна помощь от мирового сообщества в вопросе урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, только Трамп мог заставить Москву и Киев начать «хотя бы разговаривать».

В тот же день хозяин Белого дома дал интервью для телеканала CBS News и выразил уверенность, что украинский кризис может быть урегулирован в течение «пары месяцев».

Ранее Трамп рассказал, что его терпение в вопросах темпов урегулирования на Украине не может иссякнуть.