В Турции заявили об отсутствии сигналов о новом раунде стамбульских переговоров

РИА Новости: Анкара не получала сигналов о возобновлении переговоров по Украине

Турция не получала сигналов о возобновлении стамбульских переговоров по Украине после заявления главы МИД Турции Хакана Фидана о готовности их провести. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Мы не замечали таких сигналов. Этот вопрос лучше адресовать непосредственно самим сторонам», — сказали журналистам.

Накануне Фидан заявил, что Турция готова принять четвертый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине между делегациями Москвы и Киева, а также организовать саммит лидеров двух стран. Министр заверил, что Анкара продолжит поддерживать дипломатические усилия для достижения мира и готова предоставить площадку для прямых переговоров России и Украины.

23 июля во дворце Чираган прошел третий раунд переговоров делегаций России и Украины по вопросам урегулирования конфликта. В ходе этой встречи РФ предложила Украине сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн. Украинская сторона обещала рассмотреть эту идею.

